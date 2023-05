Homem dispara para o ar para assustar crianças que faziam barulho a jogar à bola no Seixal

Um homem fez disparos na via pública, esta quinta-feira ao início da tarde, num local onde se encontrava um grupo de crianças, em Pinhal de Frades, Seixal.Ao que oapurou, o grupo de menores entre os 10 e 13 anos estava a jogar à bola num jardim.O homem sentiu-se incomodado pelo facto de as crianças estarem a jogar perto da casa onde vive e para as assustar disparou várias vezes. Os disparos foram feitos com o intuito de assustar os menores, ainda que nunca realizados na direção das crianças.Quando a PSP chegou, ainda se encontravam cerca de cinco crianças no local que estavam assustadas. Apesar de ninguém ter ficado ferido, um dos menores desmaiou devido ao susto, tendo sido transportada para o hospital.O homem foi identificado e admitiu o que fez. A espingarda foi apreendida, o auto de notícia realizado e comunicado ao Ministério Público.