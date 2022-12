O arguido tinha 46 anos quando começou a combinar encontros com uma vizinha, de 14 anos, que morava no seu prédio, em Odemira. Dizia-lhe estar apaixonado e que pretendia um dia oficializar o suposto namoro, “sempre no intuito de a convencer a manter relações sexuais”. Todos estes factos constam na acusação do Ministério Público, que lhe aponta oito crimes de atos sexuais com adolescente, um de subtração de menor, outro de consumo de estupefacientes e um de incitamento ao uso de estupefacientes.









Ver comentários