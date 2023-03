Dupla detida por maus tratos a bebés em creche ilegal em Santa Maria da Feira

Um homem, de 74 anos, e uma mulher, de 68, foram constituídos arguidos por deterem uma creche residencial ilegal, na avenida Comendador Sílvio Sousa, junto ao estádio do Lusitânia Futebol Clube de Lourosa, em Santa Maria da Feira. Os dois são suspeitos de maus tratos a bebés e crianças.



Em comunicado, a GNR dá conta que na sequência uma investigação por maus-tratos a menores, apurou-se que a creche era frequentada por 13 crianças com idades compreendidas entre os cinco meses e os seis anos, consideradas em risco.





"As crianças foram retiradas da habitação e entregues aos seus progenitores, sendo sinalizadas junto da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Santa Maria da Feira", pode ler-se ainda.No seguimento de um mandado de busca domiciliária, foram apreendidos "diversos géneros alimentícios fora de validade, um medicamento não sujeito a receita médica fora de validade, um saco com diversas pastilhas de veneno para roedores, uma ratoeira e diversos documentos fiscais".Ao, a proprietária da creche, Helena Castro, nega as acusações de maus-tratos a crianças. "É a maior mentira do mundo", referiu.