Um homem, com cerca de 50 anos, ficou em estado grave depois de ser eletrocutado no interior das instalações do Clube Oriental de Lisboa, em Marvila.



A vítima estava a limpar o chão quando apanhou a descarga elétrica.





A PSP, o INEM e os bombeiros estiveram no local. O homem foi avaliado no interior das instalações e posteriormente transportado para a Unidade de Queimados do hospital de São José.