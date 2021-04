Homem em estado crítico após três facadas durante discussão em Almada

Dois homens ficaram feridos, um deles em estado grave, numa rixa em Almada, durante a madrugada desta quarta-feira. O alerta para o 112 foi dado pelas 03h08, dando conta de uma discussão numa casa na rua Almada Negreiros.



No local, bombeiros e PSP depararam-se com um dos envolvidos a sangrar da cabeça e outro com pelo menos três golpes de faca. Esta vítima foi transportada ao Hospital Garcia de Orta, onde deu entrada em estado crítico. O Comando da PSP de Setúbal recusou-se a adiantar qualquer dado sobre este caso.

