Homem em estado grave após acidente de trabalho em Vila Nova de Milfontes

Um homem de 53 anos sofreu esta quarta-feira ferimentos graves ao cair de uma altura de quatro metros quando estava a trabalhar numa obra em Vila Nova de Milfontes, no concelho de Odemira.

Segundo fonte dos bombeiros, o homem "apresentava múltiplas fraturas, foi estabilizado no local, transportado de ambulância até ao campo de futebol e depois aerotransportado para o Hospital Garcia de Horta, em Almada".

O alerta foi dado às 17h25 e nas operações de socorro estiveram os bombeiros de Vila Nova de Milfontes com 8 operacionais, apoiados por três viaturas. Esteve ainda presente a VMER – Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital do Litoral Alentejano e a SIV – Ambulância de Suporte Imediato de Vida de Odemira.

O GNR esteve no local e vai agora investigar o que provocou o acidente.