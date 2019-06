Homem encontrado morto após cair em poço em Oeiras

Um homem com cerca de 70 anos foi encontrado morto ao final da noite deste domingo, num poço, em Porto Salvo, Oeiras, depois de ter sido dado como desaparecido durante a tarde.Ao que oconseguiu apurar, o homem terá caído ao poço onde costumava ir buscar água. Há cerca de duas semanas o homem terá caído ao mesmo poço mas, dessa vez, conseguiu ser resgatado com vida.Duas semanas depois do susto, o homem acabou por voltar a cair e não resistiu. Foi encontrado já sem vida pelas autoridades ao final da noite deste domingo.O alerta para a operação de resgate foi dado às 21h52. As autoridades estão a investigar o incidente.