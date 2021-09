Homem encontrado morto em casa em Gouveia

Um homem foi encontrado morto, este domingo, em casa em Moimenta da Serra, no concelho de Gouveia, distrito da Guarda, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.

Na sequência do alerta, registado às 18:06, os Bombeiros de Gouveia procederam à operação de abertura de porta com socorro, sendo identificado no local um homem já cadáver, avançou o CDOS da Guarda.

Segundo os Bombeiros de Gouveia, a idade do homem é ainda desconhecida, bem como as causas e o momento do óbito, estando a investigação do caso entregue às autoridades.

Na habitação, estava outra pessoa, com vida, que foi transportada para uma unidade de saúde, aparentando problemas psicológicos, avançou a mesma fonte dos voluntários de Gouveia.

A intervenção foi suscitada por um familiar, que não tinha contacto com o casal há algum tempo.

De acordo com o CDOS, no local estiveram nove operacionais com três veículos dos Bombeiros de Gouveia e a GNR.