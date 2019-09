O cadáver de um homem, em avançado estado de decomposição, foi encontrado morto esta quinta-feira numa zona de mato junto ao cemitério de Argoncilhe, em Santa Maria da Feira.A vítima mortal foi encontrada por populares que deram o alerta às autoridades cerca das 17h30.O corpo do homem, com cerca de 50 anos, foi encontrado sem indícios de violência.Para o local foram mobilizadas a GNR de Lourosa, a Polícia Judiciária do Porto e uma VMER, que declarou o óbito.