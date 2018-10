Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem encontrado morto por caçadores

Corpo, em avançado estado de decomposição, foi detetado na Senhora da Azenha.

Por A.S. e P.G. | 08:54

A PJ acredita que o cadáver de um homem encontrado no domingo nos arredores de Penha Garcia seja o de Vítor Soares, de 60 anos, desaparecido há cinco meses naquela localidade do concelho de Idanha-a-Nova.



O corpo, em avançado estado de decomposição, foi detetado na Senhora da Azenha por caçadores.



Vítor Soares, uma figura muito acarinhada em Penha Garcia, foi visto pela última vez a 3 de maio por funcionárias do Centro Social que lhe foram levar o almoço a casa.