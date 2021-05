O arguido conhecia as jovens no Facebook e aliciava-as com propostas de trabalho em agências de acompanhantes de luxo. Oferecia no mínimo três mil euros por cada encontro sexual. Tudo não passava, no entanto, de um esquema. Era sempre o suspeito que aparecia nos encontros como se fosse um cliente e tinha sexo com as raparigas. Nunca entregava qualquer quantia, uma vez que as agências de acompanhantes nem sequer existiam.









O homem, que vive em Felgueiras, cometeu os crimes entre 2014 e 2015. Foi agora acusado pelo Ministério Público de Guimarães. Vai responder por seis crimes de violação, 18 crimes de fraude sexual e ainda por recurso à prostituição de menores, fotografias ilícitas, coação na forma tentada e ofensas.

Ao longo de mais de um ano, o homem conseguiu enganar várias jovens, sendo que três delas eram menores. Para dar credibilidade ao esquema sexual, o arguido chegou mesmo a apresentar contratos de trabalho, onde colocou os dados das vítimas e as apresentava algumas vezes como modelos , com a categoria de ‘Escort’. O suspeito acabou denunciado.