O homem, de 44 anos, foi buscar a jovem, de 16, a Lisboa para a iniciar na prostituição, em Portimão. Mas, no caminho, parou o carro e violou-a. Na manhã seguinte, a cúmplice e namorada do proxeneta perguntou à jovem se ainda era virgem. Ela, envergonhada, respondeu que sim, pelo que a mulher mandou o homem tirar-lhe a virgindade, nova violação que aconteceu diante dela e de uma outra mulher - todos envolvidos no negócio do sexo numa ...