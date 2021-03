Homem esconde droga em pneu de carro estacionado em Portimão

A PSP deteve um homem por posse de droga, nomeadamente, heroína e cocaína, em Portimão, no Algarve.Segundo o comunicado da PSP, o suspeito foi abordado após ter sido visto a esconder um embrulho junto à roda de uma viatura estacionada e, mediante o comportamento suspeito, as autoridades fizeram-lhe uma revista e encontraram um embrulho com droga.No total foram-lhe apreendidas cerca de 400 doses de heroína, 150 doses de cocaína e um total de cerca de 440 euros, provavelmente resultado do lucro da venda de estupefaciente, assim como dois telemóveis usados para o mesmo efeito.O suspeito ficou a aguardar o primeiro interrogatório sob detenção.