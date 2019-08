Homem esfaqueado em festa em Lisboa

Um homem, com cerca de 25 anos, foi esfaqueado ao início da manhã de ontem quando participava numa festa na zona do Parque das Nações, em Lisboa. As autoridades tentam agora identificar e localizar o autor do ataque armado.O alerta chegou às autoridades pelas 06h15. Dava conta de uma pessoa ferida, alvo de um esfaqueamento na zona das costas.À chegada da PSP ao local do crime, o suspeito já se encontrava em parte incerta.A vítima foi socorrida por uma equipa médica do INEM e depois transportada para uma unidade hospitalar. Não corre risco de vida.