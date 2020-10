Um homem de 32 anos foi esta quinta-feira de manhã agredido com duas facadas, nas costas e pescoço, nas traseiras de uma escola básica na Azinhaga do Barruncho, em Odivelas.



A vítima disse à PSP não conhecer o agressor nem as motivações. O homem foi assistido pelo INEM e bombeiros, que o levaram para ser suturado no Hospital de Santa Maria.

