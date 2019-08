Homem esfaqueado numa nádega e agredido por grupo de assaltantes

O homem, de 33 anos, caminhava na rua em direção à sua casa quando foi atacado por um grupo de indivíduos, durante a madrugada deste domingo, em Monchique. A vítima acabou por ser esfaqueada numa nádega, enquanto que os agressores fugiram, segundo apurou oO crime aconteceu na calçada de Santo António, no centro da habitualmente pacata vila serrana. Um grupo, que seria constituído por cerca de 10 indivíduos ainda jovens, abordou o homem com a intenção de lhe roubar o telemóvel. Partiram logo para a violência e a vítima foi atingida com uma facada na nádega direita.Assim que receberam o alerta, os militares da GNR de Monchique acorreram ao local, mas já não conseguiram deter os agressores, que fugiram.O homem ferido foi assistido pelos bombeiros - o quartel da corporação fica situado a pouca distância do local - e por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), que se deslocou de Portimão.A vítima, de nacionalidade portuguesa, foi depois transportada pelos bombeiros para a unidade hospitalar de Portimão, que dista a cerca de 24 quilómetros, para ser sujeita a tratamentos médicos, devido ao ferimento sofrido.Segundo apurou o, as autoridades estão agora a desenvolver diligências para esclarecer todos os contornos deste caso e chegar à identidade dos agressores. O depoimento da vítima do crime deverá ser fundamental para a investigação em curso.Monchique é um dos concelhos mais seguros do Algarve. Segundo o Relatório Anual de Segurança Interna de 2018, este foi o segundo município da região com menor número de crimes.Foram registadas 175 participações nesse ano.