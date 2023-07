O homem de 46 anos estava na Rua António Bento Martins Júnior, nas Caxinas, em Vila do Conde, na noite de domingo, quando foi surpreendido pelo agressor munido com uma faca.



Sem conseguir fugir, foi esfaqueado três a quatro vezes no tórax. Ficou em estado grave e foi transportado para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.









Ver comentários