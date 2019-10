A mulher, de 37 anos, foi agarrada com violência pelo agressor quando estava a levantar dinheiro na caixa multibanco (ATM) de uma agência bancária, no Centro Comercial Oceano, em Odivelas, na noite de sexta-feira.Seguiram-se momentos de terror no interior do banco, com o homem a tentar despir a vítima, que resistiu com todas as forças. A mulher conseguiu evitar a violação, mas foi espancada. O homem fugiu e está a ser procurado pela polícia. A vítima foi transportada para o hospital.O alerta foi dado à PSP às 23h50 de sexta-feira. A vítima terá sido a primeira a entrar no espaço da agência do Millennium, aberto 24 horas por dia com caixa multibanco. Pouco depois chegou o homem, com sotaque brasileiro, que a atacou de imediato.Atirou a mulher ao chão e tentou tirar-lhe a roupa, mas a vítima resistiu, defendeu-se e gritou. Acabou violentamente atacada pelo agressor com socos e pontapés nas costas e na cabeça. A cara foi uma das zonas fortemente atingidas. Surpreendido pela resistência da vítima e com receio de ser apanhado, o agressor acabou por fugir.Agentes da PSP e equipas de socorro foram logo para o local. A vítima, em estado de choque, foi assistida aos vários ferimentos e hematomas e depois transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, para receber tratamento médico.A mulher conseguiu descrever o atacante às autoridades que alertaram outras patrulhas e fizeram buscas nas imediações, mas já não conseguiram encontrar o suspeito, que continuava este sábado em fuga.Câmaras de videovigilância do circuito interno da agência bancária e do centro comercial vão ser analisadas pela polícia e poderão conter imagens que levem à identificação do agressor.Polícia tenta apurar se ocorreram outras situações semelhantes na zona, nos últimos tempos, e que poderão ter sido cometidas pelo mesmo homem que agrediu vítima na noite de sexta-feira.Para tentar apanhar o suspeito e evitar alarme social, as autoridades fazem patrulhamento reforçado na rua e também nas imediações do local onde ocorreu esta tentativa de violação, em Odivelas.