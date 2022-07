Uma noite de festa regada com muito álcool terminou na morte de um homem de 31 anos. Quis agredir outro homem que estava no mesmo bar do Parque das Nações, Lisboa, mas falhou e acabou morto com pontapés na cabeça. O agressor, de 34 anos, também estava alcoolizado e nem se apercebeu do crime que tinha cometido.









