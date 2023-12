O homem assassinado com três tiros na noite de sexta-feira em Rio de Mouro, Sintra, foi executado pelas costas durante um encontro na presença da namorada. O atirador conseguiu fugir do local e está agora a ser procurado pela Polícia Judiciária, que tenta também perceber os motivos do crime.



A vítima mortal, de 34 anos, vive na Tapada das Mercês, a pouca distância do local onde foi executada.









