Um homem sofreu ferimentos ligeiros, esta terça-feira ao inicio da noite, na sequência de uma queda a um poço em Guilhabreu, no concelho de Vila do Conde.Segundo apurou oa vítima já estava fora do poço quando as equipas de socorro chegaram ao local. Foi assistida no local e transportada para o Hospital Pedro Hispano, em Matosinhos.O alerta foi dado às 19h33.