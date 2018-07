Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem ferido ao ficar parcialmente soterrado em Baião

Vítima de 50 anos foi assistido no local pelos bombeiros de Santa Marinha do Zêzere.

12:33

Um homem foi esta segunda-feira transportado para o hospital de Penafiel depois de ter ficado parcialmente soterrado quando trabalhava numa vala de saneamento em Frende, Baião, disse à Lusa fonte dos bombeiros.



Segundo a fonte, a vítima aparenta cerca de 50 anos de idade e é trabalhador numa empresa com sede em Lamego.



De acordo com os bombeiros de Santa Marinha do Zêzere, a terra terá cedido numa vala com cerca de metro e meio de profundidade e soterrou o homem até à cintura, suspeitado-se de fratura numa perna.



A vítima foi assistida no local pelos operacionais dos bombeiros, com o apoio da equipa da viatura de suporte imediato de vida (SIV) de Cinfães.



O alerta para a ocorrência foi registado às 09h27.