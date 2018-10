Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem ferido com gravidade após colisão no Barreiro

Vítima foi assistida no local e posteriormente transportada para o Hospital do Barreiro.

23:02

Um homem ficou ferido com gravidade após uma colisão entre um motociclo e um veículo ligeiro ao início da noite desta quinta-feira na Cidade Sol, no Barreiro.



A vítima foi assistida no local e posteriormente transportada para o Hospital do Barreiro.



O homem estava consciente mas com lesões graves, segundo confirmou fonte dos Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste.



O alerta foi dado pelas 19h50 e no local estiveram sete operacionais dos Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste e uma patrulha da GNR.