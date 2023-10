Um homem ficou ferido com gravidade, no despiste do trator que manobrava.O acidente ocorreu pouco depois do meio dia, na Estrada Nacional 113, na zona do Furadouro, na freguesia da Sabacheira, no concelho de Tomar.A vítima foi assistida e estabilizada pelos bombeiros de Tomar, que tiveram o apoio de uma equipa médica do INEM.Depois de estabilizado o homem foi encaminhado em estado considerado.