Idoso ferido em capotamento de trator em Ponte de Lima

Um homem de 78 anos sofreu ferimentos graves na sequência do capotamento do trator que conduzia, esta manhã, na freguesia de Calheiros, em Ponte de Lima. Foi assistido no local pelos bombeiros de Ponte de Lima e pela equipa médica do INEM e encaminhado para o Hospital de Braga.

O acidente aconteceu na rua da Seara, em Calheiros, pelas 11h20 deste domingo. Ao que foi possível apurar, o trator capotou durante as manobras, num terreno agrícola, tendo a vítima ficado presa debaixo da máquina. Foi desencarcerado pelos bombeiros, com diversos traumatismos em todo o corpo.

A equipa médica decidiu, quase uma hora depois do acidente e já com a vítima devidamente estabilizada, ordenar o transporte para o Hospital de Braga.