Trabalhador ferido em acidente na Bosch em Braga

Um homem de 55 anos sofreu ferimentos graves na mão direita, na manhã desta quarta-feira, quando operava uma máquina na construção de um pavilhão industrial, na Bosch, em Braga. Ao que foi possível apurar, o trabalhador terá ficado com o membro preso numa correia da máquina e teve que ser transferido para o Hospital de S. João, no Porto.

O acidente de trabalho aconteceu às 09h05 e quando os bombeiros chegaram ao local já os colegas tinham libertado a vítima da máquina. ficou com a mão direita esmagada e acabou por ser transportado pelos Bombeiros Voluntários de Braga para o Hospital local, com acompanhamento da VMER. Devido às lesões graves, a equipa médica acabou por transferi-lo para o Hospital de S. João no Porto, onde será sujeito a intervenção cirúrgica de urgência. A PSP de Braga foi ao local.