Homem ferido com gravidade em capotamento de trator em Arcos de Valdevez

Um homem de 50 anos sofreu ferimentos graves na sequência do capotamento do trator que conduzia, esta manhã, no Lugar de Bugalhosa, em Miranda, Arcos de Valdevez. A vítima ficou com um braço preso na máquina agrícola e foi transportado de emergência para o Hospital de Braga. Corre o risco de amputação.



O acidente aconteceu pelas 08h40, quando o homem, residente naquele lugar, descia um caminho de monte com forte inclinação. Perdeu o controlo do trator e capotou após subir um talude. A operação de desencarceramento foi "delicada e demorada, devido à forte inclinação do local", explicou ao CM, Filipe Guimarães, comandante dos Bombeiros Voluntários de Arcos de Valdevez.





No socorro à vítima estiveram, além do bombeiros dos Arcos, uma equipa da SIV e a VMER do Alto Minho, que acompanhou o transporte até ao Hospital de Braga.