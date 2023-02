Homem ferido com gravidade em despiste de carrinha em Espinho

Um homem sofreu ferimentos graves, esta manhã de quarta-feira. Na sequência do despiste da carrinha de transporte de pão de ló de Ovar em que seguia, em Espinho.Foi necessário ativar uma equipa de desencarceramento para retirar a vítima dos escombros do acidente. A vítima foi transportada para o Hospital de Vila Nova de Gaia.O alerta foi dado, cerca das 11h30, para os bombeiros do concelho de Espinho, para um acidente rodoviário, na A29, sentido norte/sul, entre os nós de Espinho e Esmoriz.A A29 esteve cortada durante cerca de uma hora, mas já reabriu e o trânsito encontra-se condicionado a uma faixa de rodagem.