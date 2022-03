Mulher fica ferida num despiste de carro em Espinho

Uma condutora sofreu ferimentos ligeiros, esta manhã de quarta-feira, na sequência do despiste, seguido de capotamento, do carro em que seguia, em Espinho. Ao que tudo indica, a viatura terá colidido, antes de capotar, com uma casa.O alerta foi dado, cerca da 08h30, para os bombeiros do Concelho de Espinho, para um acidente rodoviário, na rua 33, em Anta.A vítima foi levada, pelos bombeiros do Concelho de Espinho, para o hospital de Gaia.A rua 33 esteve cortada ao trânsito, nos dois sentidos, durante cerca de meia-hora.A PSP de Espinho foi acionada para o local.