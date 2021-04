Homem fica sem braço em acidente de trabalho numa serração em Guimarães

Um homem, de 45 anos, ficou gravemente ferido, ao início da tarde de hoje, num acidente de trabalho, numa serração, em S. Claudio de Barco, nas Taipas, em Guimarães.



O alerta foi dado às 13h38. No socorro à vítima - que ficou sem um braço - estiveram os Bombeiros das Caldas das Taipas e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Braga.





Ao que oapurou o homem estaria a trabalhar com uma máquina de corte de lenha, quando ficou com a camisa presa. Quando os Bombeiros das Taipas chegaram ao local, o homem estava consciente. Foi estabilizado no local e transportado para o Hospital de Braga.A GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência.