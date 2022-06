Um condutor ficou esta segunda-feira ferido quando o camião onde seguia se despistou no IP3, em Souselas, no sentido Figueira da Foz-Viseu.



A vítima está encarcerada e decorrem manobras para a retirar da viatura.



Uma das vias de trânsito está cortada ao trânsito.



Ao que o CM apurou, os operacionais estão à espera de uma grua para levantar o camião.



O acidente ocorreu às 17h39.



As razões do despiste estão já a ser investigadas.