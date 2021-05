Um morto e um ferido em colisão violenta em Viana do Castelo

Geraz do Lima,

Uma colisão violenta entre um carro e um camião provocou um morto e um ferido, ao inicio da tarde desta sexta-feira, na Estrada 203, emViana do Castelo.A vítima mortal é o condutor do carro, de 60 anos, e o motorista do camião, que transportava bobines de papel, ficou encarcerado.Ao que oapurou, o camião despistou-se na via, acabando por capotar sobre o carro.O alerta foi dado às 12h57.Para o local foram acionados os Bombeiros sapadores e Voluntários de Viana do Castelo, a GNR e o INEM, totalizando cincos veículos e 15 operacionais.

A via está cortada ao trânsito e o acidente está a ser investigado pelo Núcleo de acidentes de viação da GNR de Viana do Castelo.