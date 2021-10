Homem ferido gravemente após corte com rebarbadora em Matosinhos

Um homem de 79 anos ficou gravemente ferido enquanto tentava cortar uma árvore com uma rebarbadora, em São Mamede Infesta, no concelho de Matosinhos. O incidente ocorreu no terreno da vítima.



O homem estava sozinho quando perdeu o controlo da máquina e a lâmina desferiu um corte profundo na cara e alguns ferimentos num ombro. O alerta para a ocorrência foi dado às 17h09 e os Bombeiros de São Mamede Infesta foram encaminhados para o local. O homem foi transportado para o Hospital de São João em estado considerado grave.