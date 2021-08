Menino luta pela vida após queda de prédio em Rio Tinto

Um menino, de três anos e meio, ficou gravemente ferido, esta quarta-feira de manhã, ao cair do primeiro andar de um prédio junto à Estrada da Circunvalação, em Rio Tinto, Gondomar. A criança estava aos cuidados da avó, mas o acidente terá acontecido numa altura em que estava sozinha em casa. Ao fecho desta edição, o menor encontrava-se em estado considerado muito grave, na unidade de cuidados intensivos pediátricos do Hospital de São João, no Porto.“Estava a tomar o pequeno-almoço quando o menino caiu no passeio junto à casa. Fiquei em choque porque estava inanimado no chão”, contou ao CM Patrícia Cardoso, vizinha. O alerta foi dado às 09h17 e, segundo apurou o Correio da Manhã, o acidente ocorreu no momento em que a avó se ausentou da habitação para ir às compras.