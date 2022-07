Homem fica com pulseira eletrónica por violência doméstica após detenção em Lousada

Um homem de 51 anos foi detido pela GNR no concelho de Lousada, no distrito do Porto, por violência doméstica, tendo sido proibido de aproximar da vítima, sua ex-mulher, "com recurso a pulseira eletrónica", foi divulgado esta quarta-feira.

De acordo com um comunicado hoje divulgado pela GNR, o homem foi detido na segunda-feira, na sequência de uma "investigação de violência doméstica", em que os militares apuraram que "injuriava e infligia maus-tratos psicológicos e físicos contra a vítima, sua ex-mulher de 50 anos".

"Perante a gravidade dos factos e a escalada das ameaças, o suspeito foi detido e presente a primeiro interrogatório ontem [terça-feira], dia 26 de julho, no Tribunal Judicial de Penafiel", no distrito do Porto, de acordo com o texto.

A GNR adiantou que as medidas de coação aplicadas incluíram a "proibição de contactar, por qualquer forma ou meio, com a vítima, proibição de adquirir armas de fogo e de entregar todas as armas de fogo que possa ter na sua posse".

Também foi decretado o "afastamento da vítima, não podendo aproximar-se da mesma num raio de 500 metros, com recurso a pulseira eletrónica".

A GNR recorda que "a violência doméstica é crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva".