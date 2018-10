Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem fica em coma por cair de veículo em prova de carrinhos de rolamentos

Vasco Pereira fazia um treino antes do início da corrida em Vizela quando caiu de carrinha em andamento.

Terminou de forma trágica uma tarde que tinha tudo para ser divertida. Vasco Pereira, 31 anos, participava no ‘Rally Só Desce’, uma prova de carrinhos de rolamentos organizada pelo Centro Cultural e Recreativo Raul Brandão, na sexta-feira à tarde, em Infias, Vizela.



Caiu de uma carrinha de apoio e está internado no Hospital de Braga, em estado considerado muito crítico.



O acidente aconteceu pelas 14h00, num dos treinos que antecedia a prova. Vasco Pereira seguia na parte de trás de uma carrinha de caixa aberta, que rebocava um dos carrinhos concorrentes.



Numa subida, desequilibrou-se e caiu. Sofreu um traumatismo crânio-encefálico grave.



Está internado no Hospital de Braga, em coma induzido. O prognóstico era, ao fecho desta edição, reservado.