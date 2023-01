Homem fica gravemente ferido em incêndio numa casa em Aveiro

Um homem, de 28 anos, sofreu ferimentos graves, na noite desta segunda-feira, na sequência de um incêndio habitacional, em Castelo de Paiva, no distrito de Aveiro.O alerta foi dado, cerca das 19h30, para os bombeiros de Castelo de Paiva, para um incêndio habitacional, na travessa das Carvalhas, no lugar de Folgoso, na Raiva.A ambulância de suporte imediato de vida de Oliveira de Azeméis também foi acionada.À chegada dos operacionais, o fogo já tinha sido dominado por operacionais. Ao que tudo indica, o homem terá sofrido os ferimentos na sequência de uma explosão.A vítima foi levada, pelos bombeiros de Castelo de Paiva, para o hospital de Santa Maria da Feira. A GNR de Castelo de Paiva foi acionada e investiga as causas do incêndio.