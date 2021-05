Perseguiu a estudante de medicina durante a noite até ao local onde ela estava alojada, no Porto. Entrou atrás dela no edifício e sacou de imediato de uma faca. O violador cadastrado empurrou depois a jovem, de 24 anos e de nacionalidade francesa, contra a parede e exigiu a entrega do telemóvel, que valia 700 euros. Não satisfeito, arrastou-a para junto do elevador, onde a violou, sempre com a ameaça da arma. O ataque sexual foi todo filmado pelas câ...