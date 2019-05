Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem fotografado com Marcelo preso pela PSP

Hortênsio Coxi controlado a conduzir com taxa-crime de 2,26 g/l.

01:30

Hortênsio Coxi, o homem de 31 anos que a 4 de fevereiro foi fotografado ao lado do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Bairro da Jamaica, Seixal, foi preso esta quinta-feira pela PSP na Amora, a conduzir com taxa-crime de álcool no sangue (2,26 g/l).



Recorde-se que Hortênsio Coxi foi entrevistado pela comunicação social, logo após os distúrbios com a PSP ocorridos a 20 de janeiro, acusando a polícia de violência.



Como o CM já escreveu, Hortênsio tem um vasto cadastro, nomeadamente de ataques a agentes.



Pelas 02h20 de ontem, agentes da PSP de Cruz de Pau apanharam-no na Avenida 1º de Maio, na Amora, com uma condução que levantou desconfianças.



Testado, acusou uma taxa quase cinco vezes superior ao permitido (0,5 g/l).