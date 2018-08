Trabalhador foi assistido no local e posteriormente transportado para o Hospital de Braga.

Por Aureliana Gomes | 19:06

Um homem ficou com ferimentos graves ao cair de uma altura de cinco metros na empresa Tintutex – Tinturaria e Acabamentos, na localidade de Calendário, no concelho de Vila Nova de Famalicão, esta terça-feira.



Ao que o CM apurou, a vítima estaria a trabalhar quando se desequilibrou e caiu.



O homem foi assistido no local pelos Bombeiros de Famalicão e por uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Famalicão e transportado para o Hospital de Braga.