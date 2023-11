Homem ferido com gravidade após ser esfaqueado em Aveiro

Um homem sofreu ferimentos graves, esta madrugada de domingo, por esfaqueamento, em Aveiro. Ao que tudo indica, a vítima foi esfaqueada, na sequência de uma rixa com um outro homem.O alerta foi dado, cerca das 2h00, para os bombeiros de Aveiro Novos, para uma agressão na via pública, junto ao largo da praça do Peixe. A equipa da viatura médica de emergência e reanimação de Aveiro também foi acionada.A PSP de Aveiro foi mobilizada mas o caso passou para a Polícia Judiciária. A vítima foi levada para o hospital de Coimbra.