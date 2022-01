O Núcleo de Investigação Criminal da GNR está a investigar as causas e circunstâncias da morte de um homem, de 60 anos, cujo corpo foi encontrado ontem de manhã no ribeiro que atravessa a vila de Arcos de Valdevez. Manuel Sá Ribeiro, conhecido como ‘Nelinho Ribeiro’, era conhecido no local e vivia sozinho a cerca de 150 metros do local onde acabou por morrer.