Homem indiciado por violência doméstica em Amarante fica em prisão preventiva

Um homem, de 48 anos, foi detido na passada segunda-feira, dia 3 de junho, pelo crime de violência doméstica, em Amarante.



De acordo com um comunicado da GNR do Porto, "no âmbito de uma investigação por violência doméstica, despoletada pela reincidência do suspeito nos maus tratos à sua ex-mulher, em que este estava, desde novembro de 2018, a cumprir uma pena suspensa de dois anos e nove meses, com proibição de contactos por qualquer meio com a vítima e de afastamento de residência" foi realizado um mandado de detenção.





O detido, foi presente esta terça-feira ao Tribunal de Instrução Criminal de Marco de Canaveses, onde lhe foi aplicada a medida de coação de prisão preventiva. Na sequência da detenção e da presença ao tribunal, o homem recolheu ao Estabelecimento Prisional de Custóias.