Prisão preventiva para suspeito de violência doméstica contra mãe no Algarve

As autoridades detiveram e decretaram prisão preventiva a um homem suspeito de violência doméstica, roubo, extorsão e violação de domicílio cometidas contra a mãe e ex-namorada, no início do ano, no concelho de Loulé, anunciou hoje o Ministério Público.O detido tem 35 anos e as autoridades acreditam que "ameaçava de morte e injuriava frequentemente a sua mãe, com quem vivia em Quarteira", freguesia do concelho algarvio, além de "ter forçado a entrada em casa da ex-namorada e, em frente dos filhos menores desta, a ter ameaçado de morte e agredido" para lhe "exigir dinheiro", precisou a Procuradoria da Comarca de Faro."Logo depois, quando a irmã do arguido se deslocou a esse local, terá sido também agredida e ameaçada de morte pelo arguido", acrescentou o Ministério Público (MP) num comunicado.A acusação acredita ter recolhido provas suficientes para sustentar os factos alegadamente ocorridos em "janeiro e fevereiro do corrente ano, depois do arguido ter obtido liberdade condicional", no âmbito de um outro processo que lhe valeu uma condenação a 8 anos de prisão, sublinhou a mesma fonte, sem precisar o tipo de crime na origem dessa pena."O arguido, que, depois dos factos, saíra do Algarve para paradeiro desconhecido, foi localizado e detido em Lisboa, neste fim de semana. Apresentado esta segunda-feira a interrogatório judicial, o arguido ficou em prisão preventiva", contextualizou ainda o Ministério Público da secção de Loulé do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro.O DIAP de Faro também anunciou hoje que acusou uma mulher de 34 anos pelo crime de burla qualificada, por ter "vivido dos fundos que obteve com a falsa alegação de que tinha uma doença oncológica em fase terminal", durante mais de dois anos.A arguida enganou primeiro "conhecidos e familiares, incluindo os seus filhos e companheiro, e foi conseguindo que várias pessoas, por solidariedade, lhe entregassem elevadas quantias para a ajudarem, designadamente nos supostos tratamentos" contra o cancro, sustenta a acusação do Ministério Público.Para ser convincente, a mulher "terá chegado a rapar o cabelo, a tirar fotografias em instituições de saúde especializadas no tratamento da doença, a simular feridas", alega a acusação.Além de ter beneficiado de verbas angariadas em "campanhas em redes sociais", também estão em causa "festas, cujos lucros reverteram para a arguida" e que estão quantificados em, pelo menos, "duas dezenas de milhares de euros", estimou o MP, recordando que a mulher tinha sido detida em 06 de novembro de 2018, por "suspeita de ter ao longo de anos angariado diversas quantias monetárias com a falsa alegação de ter uma doença oncológica e de precisar de dinheiro para tratamento".