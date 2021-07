Desde o ano passado que o eletromecânico instalava câmaras ocultas em várias zonas da casa onde residia com a companheira e as filhas desta, ainda menores, em Matosinhos. O objetivo do suspeito, de 45 anos, era registar imagens das meninas sem roupa. Os vídeos eram depois partilhados, por correio eletrónico, pelo menos com um amigo.