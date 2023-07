Inventou a existência de um cofre enterrado no mato para tentar matar um amigo a quem devia dinheiro. O caso ocorreu em dezembro de 2021, em Matosinhos, e Bruno Pacheco foi entretanto condenado a sete anos de prisão. Tentou agora livrar-se da cadeia num recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. Pedia uma pena de cinco anos e que esta ficasse suspensa. Os juízes conselheiros não lhe deram razão e confirmaram a condenação.









No recurso, Bruno, de 37 anos, alegava que cometeu o crime num contexto de grande pressão psicológica e que demonstrou arrependimento. Os juízes discordam. “As declarações que prestou em julgamento mostram que procurou desresponsabilizar-se em relação aos factos que praticou, não sendo relevantes para a descoberta da verdade, nem demonstrativas de arrependimento”, diz o STJ.

Neste processo ficou provado que o arguido aliciou o amigo a dirigir-se a uma zona de mato em Perafita, onde estaria enterrado um cofre com dinheiro. Disse que assim poderia pagar os montantes em dívida. Quando estavam a escavar o local, Bruno agrediu o amigo. Desferiu-lhe seis pancadas com uma marreta, uma enxada e uma pedra. A vítima foi salva por populares. Bruno ficou na altura do crime em prisão domiciliária. Tem de pagar uma indemnização de 30 mil euros à vítima.