O Tribunal de Matosinhos começa amanhã a julgar o homem que, em junho de 2019, matou a mãe, de 78 anos, com sete facadas. O crime ocorreu na casa em que a vítima e o agressor residiam, na Póvoa de Varzim.Paulo Nunes, de 45 anos, disse no processo que apenas se lembra que a mãe estava "a embirrar" consigo pouco antes do crime.O arguido responde por homicídio qualificado, violência doméstica e ainda ameaças. Está preso.