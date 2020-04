Homem de cara tapada lança cocktails molotov contra Assembleia da República e foge

Um homem lançou dois cocktails molotov contra a Assembleia da República, em Lisboa, e fugiu, durante a tarde deste domingo.Os engenhos explosivos foram lançados para a escadaria principal do Parlamento por um homem que ia a passar na rua, segundo informação confirmada pela PSP ao

O corpo de segurança da Assembleia da República foi surpreendido com as duas explosões cerca das 18h30 de domingo. Os elementos da GNR que se encontravam no local apagaram o fogo e alertaram a PSP.



Segundo informação avançada pela mesma fonte ao CM, as imagens de videovigilância mostram um homem, com a cara tapada, a lançar os dois cocktails molotov.