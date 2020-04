Homem leva cinco tiros em rixa familiar

Um homem de 36 anos foi atingido com pelo menos cinco tiros, este sábado de madrugada, em sequência de uma rixa familiar ocorrida no Laranjeiro, Almada. O alegado agressor é um enteado, que estava este sábado em fuga, e que terá agido depois de ter sabido que a vítima agrediu a companheira, mãe do autor dos disparos.

Os disparos ocorreram na praceta Machado de Castro, cerca das 02h30. O autor das agressões com arma de fogo, que terá cerca de 20 anos, colocou-se em fuga. Várias testemunhas chamaram o socorro e de imediato foi acionado um dispositivo constituído por quatro operacionais e duas viaturas, dos Bombeiros de Cacilhas e da PSP.

Fonte ligada ao socorro explicou ao CM que o homem de 36 anos encontrava-se estável no momento em que começou a ser assistido. "Tinha três ferimentos de bala num braço, um outro ferimento de bala no outro braça e ainda um quinto numa perna", acrescentou o mesmo responsável.

Depois de estabilizado, o homem de 36 anos foi transportado para as Urgências do Hospital Garcia de Orta, em Almada. "Saiu do local a conversar com os socorristas", referiu a fonte ligada ao socorro.

Por se tratar de uma agressão com arma de fogo, a PSP criou um perímetro de segurança e chamou inspetores ligados à investigação de homicídios da Polícia Judiciária de Setúbal, que assumiram o inquérito. O autor dos disparos era, este sábado à tarde, procurado pelas autoridades policiais.