Homem leva criança ao colo para enfrentar touro nos Açores

Momento captado em vídeo já foi denunciado às autoridades.

Um vídeo partilhado nas redes sociais mostra um homem a enfrentar um touro com uma criança ao colo, nos Açores.



Depois da polémica levada ao Parlamento da abolição das touradas, que acabou por ser chumbada esta sexta-feira, as imagens surgiram no Facebook.



A Associação 'Basta.' denunciou o caso "às autoridades competentes" e refere que se trata de "uma violação grave da legislação que protege as crianças em Portugal e da Convenção dos Direitos da Criança que Portugal subscreveu".